女優の二階堂ふみ（30）が、6日放送のTBS「王様のブランチ」（土曜前9・30）に生出演。共演女優の言葉に恥ずかしそうな顔を見せる場面があった。

二階堂は映画「遠い山なみの光」（監督石川慶、9月5日公開）で共演した広瀬すず、吉田羊とともにスタジオに登場。二階堂は、8月10日にお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と結婚したことを発表したが、この日は結婚の話題には触れなかった。

また、トークでは二階堂のことを広瀬があこがれていたというエピソードが。広瀬は二階堂について「10代の時から映画でたくさん見てた存在だった」と語り、共演時についても「圧倒的な存在感が凄く強かったです。二階堂さんが演じた佐知子さんを見て、こういうふうに演じようって思えるような姿がリハーサルの時からあったので。とても素敵な経験をさせてもらいました」とリスペクトした。

広瀬の言葉に、二階堂は「うれしい」と照れた表情。静かに喜びをかみしめ、スタジオを盛り上げた。

二階堂の姿に、ネット上では「雰囲気あるなぁ」「さらに色っぽくなったなー」「ふみちゃん奇麗」「可愛い」「話し方が素敵すぎん？？上品や」などの書き込みが見られた。