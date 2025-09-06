¸µ½°±¡µÄ°÷¡¢ÀÐÀîÃÎÍµ¤µ¤ó»àµî¡¡52ºÐ¡¢24Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¸øÉ½
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÀÐÀîÃÎÍµ¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤¬6Æü¸áÁ°¡¢»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£52ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£2024Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Î¹á¿¥¤µ¤ó¡£
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï½°±¡ÅöÁª3²ó¡£¼«¿È¤¬Èë½ñ¤òÌ³¤á¤¿¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñµõµ¶µÆþ»ö·ï¤Ç10Ç¯¤ËÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢13Ç¯¤ËµÄ°÷¼¿¦¤·¤¿¡£14Ç¯¤ËÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»ÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·ÍîÁª¡£22Ç¯¤Ë»²±¡ÁªËÌ³¤Æ»Áªµó¶è¡¢24Ç¯¤Ë½°±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½ËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÎ©Ì±¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅöÁª¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£