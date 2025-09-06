¹â¶¶ÍÎ°ì»á¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ïà¥¸¥ó¥Áá¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¡£¥¸¥ó¥Á¤Ï¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤ÈÃÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬£¶Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾µÄ±¡Áí²ñ¤Ç»²±¡ÁªÅý³ç¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¼ç¤ÊÇÔ°ø¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ò½ä¤ëÉÔ¾Í»ö¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ÎÄãÌÂ¡¢¸½¶â£²Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤¬¹ñÌ±¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤äÅÞ´´Éô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤¬¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï¿ÊÂà»Ç¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï·ÐºÑÂÐºö¤ÎºöÄê¤ò´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ø»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÂ³Åê¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡Öà¥¸¥ó¥Áá¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¡£à¥¸¥ó¥Áá¤Ã¤Æ¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤È¿Í¤ÎÃÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ê¬¤«¤é¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¸µÌò¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö·ÐºÑÂÐºö¤ÎºöÄê¤ò´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ë»Ø¼¨¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤³¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡ÖÆâ³Õ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç¿Ã¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¹â¶¶»á¤Ï¡Ö³ÕÎ½¤Ï¤Í¡¢¤â¤¦»ä¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ë¡£Ê£¿ô¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
