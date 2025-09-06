ILLIT「TGC」初出演で日本デビュー曲＆話題の高速ダンス披露 WONHEE「マジ楽しいとマジやばいです」【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】ILLIT、ミニ丈衣装で美脚披露
9月1日に日本デビューしたILLITが「TGC」初出演。パステルカラーのトップスとスタイル際立つ白のミニ丈スカートで統一した衣装で登場し、高速のステップダンスが話題を呼んでいる楽曲「jellyous」をパフォーマンス。曲のラストには、メンバーのサインが入った銀テープも飛び、華やかにステージを彩った。
MCでは、YUNAH（ユナ）が「ついに私達がTGCのステージに立ちました〜！」と初パフォーマンスに喜び。日本人メンバーのMOKA（モカ）は「最初から歓声がすごくて本当に嬉しいです。沢山の方が来ていますが、皆さん盛り上がっていますか〜？」と呼びかけると会場からは大きな歓声が沸いた。
そして、WONHEE（ウォンヒ）は「今年は、TGCがハタチになりました！」と同イベントの20周年を祝福し、「今の気持ちはマジ楽しいとマジやばいです！」と心境を日本語でコメント。2曲目には、初の日本オリジナル曲である「Almond Chocolate」披露し、ランウェイトップで爽やかなステージを届けた。
2回目のMCでは、楽曲の感想を客席に問いかけるとYUNAH（ユナ）は、「声がちょっと小さいですね？」と茶目っ気たっぷりに煽り。歓声が返ってくるとWONHEEは「良かったねぇ」「このステージはランウェイがポイントですけど、とってもかっこよかったです」と振り返った。
そして日本人メンバーのIROHAは「ランウェイを歩くことが出来て嬉しいです」と喜びを語り、最後の曲に差し掛かる前には、YUNAHが「本当にこの時間が止まって欲しいなぁ」、WONHEE「だめだよぉ〜」と名残惜しい表情に。9月1日にリリースした日本デビュー曲「時よ⽌まれ」にちなみ、“時を止める魔法”としてILLITが「時よ」と言い、観客が「止まれ〜」と続けるコール&レスポンスも実施。最後には、「時よ⽌まれ」をランウェイトップで披露し、最後には「TGC最高！」「ありがとうございます！」と手を振りながらメインステージに戻り、ライブを締めくくった。
ILLITは、2023年に放送されたサバイバル番組「R U Next？」で多様なミッションをクリアし、実力、表現力、ジャンル適応力など多方面で才能を認められた、2004年生まれのYUNAH、MINJU、MOKA、2007年生まれのWONHEE、2008年生まれのIROHAで結成された多国籍5人組グループ。2024年3月にデビューを果たした。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLITがメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
M1.jellyous
M2.Almond Chocolate
M3.時よ⽌まれ
◆ILLIT「TGC」初出演
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
◆ILLITセットリスト
