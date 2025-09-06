国際線は「サーチャージ」込み

ANA（全日空）が2025年9月9日まで、国内線、国際線の両方で航空券のタイムセールを実施しています。ここでは「羽田〜新千歳線7700円」「ホノルル往復8万7000円」など通常よりはるかに手頃な価格で、ANAの航空券を購入できます。

【すげえ…】これが「ANAの驚安航空券」ビックリな全貌です

国内線セールの対象搭乗期間は2025年10月26日から2026年2月28日までです。対象路線は全国に及び、先述の羽田〜新千歳線以外にも、羽田〜那覇線9200円、那覇〜宮古線4500円などが打ち出されています。

国際線セールの対象搭乗期間は2025年10月14日から2026年5月31日までの期間内で、路線ごとに定められています。たとえば8万7000円からとなっているホノルル往復は2025年11月1日から2026年5月31日まで搭乗分が対象。バンコク往復は2025年11月1日から2026年2月28日まで搭乗分を対象に往復6万2000円からとなっています。なお、これらのセール運賃は、航空券代とは別途で燃油代を上乗せする「燃油サーチャージ」込みの金額となっています。