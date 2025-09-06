◇プロボクシング WBO世界バンタム級タイトルマッチ 王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）に挑戦する同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）が6日、都内のジムで練習を公開した。

武居陣営の大橋秀行会長（60）、担当の元世界3階級制覇王者・八重樫東トレーナー（42）が視察する中、ロープ跳びにシャドー、ミット打ちを披露。自身がデザインしたというオリジナルTシャツを着用しながら、強烈な右アッパーと左フックを披露し状態の良さをアピールした。3カ月前から武居戦に向けた練習を開始したことを明かし「パワフルな練習をしてきた。体調はとてもいいし、トレーナーと、より良いボクシングを追求することができた」と自信満々に話した。

日本のアニメ「SAKAMOTO DAYS」のファンを公言する親日家で今回が5度目の来日。これまでWBC世界同級1位・那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーも務め、メキシカンスタイルの接近戦を得意とするファイターで、愛称は「チスパ（スペイン語で火花）」。23年8月、前IBF世界バンタム級王者・西田凌祐（六島）との挑戦者決定戦で0―3で判定負けも、以降は4戦連続TKO勝利中。西田との対戦時はサウスポー対策が万全ではなかったことを明かしながら「まだ経験値が浅くやりにくかったが、テンシン（那須川天心）やスバル（村田昴）、リク（増田陸）とのスパーで苦手意識を克服できた」と“武居対策”も万全であることを強調。今回の来日後はWBOアジア・パシフィック・スーパーバンタム級王者の村田昴とのスパーリングで最終調整を行った。

また、今回の武居戦に向けて「パンチ力をよりハードにするため」にハイドロセラピーと呼ばれる水泳療法を取り入れた。水中トレーニングなどで武器であるパンチ力を強化。さらには管理栄養士による指導も受けながら、体調管理を徹底してきた。3日の武居の公開練習時に陣営が「メディナには3つの弱点がある」と指摘したことには「自分にはもっとあるかもしれないよ」と笑みを浮かべながら「ただ武居にも同じように弱点がある。私の指だけでは足りないくらいかもね」と不敵に笑った。

亡き人との約束を果たすためにも負けられない一戦。父エドゥアルドさんは5年前の10月7日に心臓発作で急逝。メディナは「（ともに来日している）母は会場から、父は天国から試合を見てくれると思う」と話す。「ベルトを巻くことは幼いときからの夢で、亡くなった父との約束。メキシコ人らしく命がけで戦い、必ず世界チャンピオンになる」。試合直後の9月16日はメキシコの独立記念日。世界初挑戦で王者を下し、母国にベルトを持ち帰る。

▼八重樫トレーナー メディナは気負うことなく自然体で、凄く良い状態であると感じた。ただ背格好や動きは想定内。武居は穴だらけですが、大丈夫そうです。