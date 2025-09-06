日本デビューを果たしたILLIT、『TGC』初出演「まじ楽しい！」
今月1日に日本デビューした5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ））が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。
【写真】美脚スラリ！かわいらしいパフォーマンスを見せたILLIT
同イベントに初登場したILLITのステージは「jellyous」で幕開け。可憐な表情と衣装からは想像できないほど高難度のパフォーマンスを繰り広げ、観客の視線を一気に引きつけた。
「最初から歓声がすごくて、本当にうれしいです！」と日本出身メンバーのMOKAが笑顔を見せると、WONHEEも「今の気持ちは、まじ楽しい！と、まじやばい！です」と日本語で興奮気味にコメント。会場のボルテージは一気に上昇した。
続いて披露したのは、2025年2月にデジタルリリースした日本オリジナル曲で、宮世琉弥が主演を務めた映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌「Almond Chocolate」。1曲目とは打って変わり、甘い歌声を響かせながらランウェイを存分に活かしたパフォーマンスで、会場を多幸感で包み込んだ。
日本出身メンバーのIROHAは『TGC』ならではのランウェイステージに触れて「これを経験できて、本当にうれしかったです！」と声を弾ませた。そして、最後は日本デビュー曲「時を止まれ！」を披露。別れを惜しむように願いを込めたステージで、観客の心をぎゅっとつかんだ。
また、ILLITはその後のトークステージにも登場。YUNAHはステージを振り返り、「『TGC』のステージは初めてでしたが、多数の方々の声援のおかげで楽しくパフォーマンスができました」と充実感あふれる笑顔を浮かべた。
WONHEEは「今回は初めて日本の単独公演をしました。次は、もっとおおきなステージでライブしたいです！」と宣言。その後、メンバーは、同イベントの点灯式を盛り上げた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【セットリスト】
M1「jellyous」
MC
M2「Almond Chocolate」
MC
M3「時代止まれ」
