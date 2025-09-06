ものまねタレントの清水アキラさんが自身の公式ブログで、4日に亡くなった橋幸夫さんを悼む思いを投稿しています。



【写真を見る】【 清水アキラ 】橋幸夫さんを悼む 「ワカ死んじゃった」気持ち込め公演に「思い切りやって来る」





清水さんは「ワカ死んじゃった」と題して、橋幸夫さんの訃報に際した思いを「いきなり涙､､､しばらく呆然､､､」と綴りました。さらに「ワカの話には人の悪口は一切ありませんで､､､」「しかしビックリする様な話しばかり」と回想。

清水さんは、コンサートで共演した際に橋さんが「『オレも水着になろうかな』」スタッフ一同爆笑した事を今も忘れる事は出来ません」という一幕を綴りました。









一夜明け、清水さんは福岡での公演に向かう道中、「明日 橋幸夫さんの【メキシカンロック】思い切り やって来る」と投稿。橋幸夫さんが1967年にリリースして一世を風靡した「恋のメキシカン・ロック」を「私も特別な気持ちで」と、思いを込め唄う決意を綴っています。









清水さんは「ワカ（橋幸夫さん）も喜んでくれるかな」「こんな時でも世の中は普通に動いている」と、寂しさを露わに伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】