Instagramに投稿されたのは、ワンコが動物病院でワクチン接種を受けた時の様子です。覚悟を決めておとなしくしているワンコですが、チクッと注射をした瞬間に表情が変化して…？

投稿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破し、静かなのにわかりやすい反応に思わず笑ってしまう人が続出しています。

【動画：病院で緊張している犬→診察台に乗せられ、注射を打たれた瞬間に…わかりやすすぎる『表情の変わり方』】

診察台の上で緊張気味のワンコ

この日、柴犬の「だい吉」くんは、ワクチン接種のために動物病院にやってきました。

注射の準備が整うのを待つ間、だい吉くんは診察台の上で「ハアハア…」と荒めの呼吸をしており、しっぽは下がり気味だったそう。どうやら「何か嫌なことをされるんだろうな」と察して、緊張しているようです。

そして先生が注射器を持ってくると、「注射だ！チクッてするやつだ…」と、これまでの経験を思い出して、だい吉くんの緊張はピークに。

それでも暴れたり逃げようとしたりせずに、「耐えるしかない」とばかりにおとなしくしているところが、とてもお利口さんです。

注射の瞬間、わかりやすく表情が変化！

だい吉くんは覚悟が決まっているようなので、さっそく注射を打つことに。ご家族がだい吉くんの体を支え、先生がお尻にチクッと注射！

その瞬間、だい吉くんのペロッとはみ出ていた舌が引っ込んだそう。さらに開いていたお口がゆっくり閉じていき、真顔になってしまったとか！

だい吉くんは鳴き声も上げずに耐えているのですが、表情の変化だけで「痛い…」としょんぼりしていることが伝わってきます。

ご本人は真剣ですが、わかりやすい反応が可愛すぎて、ご家族は思わず声を出して笑ってしまったそう。

無事に終わって笑顔に

そして「終わりました」と先生が離れていくと、だい吉くんは「よかった～」とホッと一安心。今度はゆっくりお口が開いていって徐々に表情が明るくなり、最後はニコッと笑顔を見せてくれたそうです。嫌なことがあった時だけでなく、嬉しい時もわかりやすく表情が変化するだい吉くんなのでした。

この投稿には「がんばったね」「わかりやすいなｗ暴れないから偉いですね」「可愛いです。ワクチンが入った！！ってのがすぐわかる」といったコメントが寄せられています。

だい吉くんの表情豊かで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「daikichi.kid」をチェックしてくださいね。

