堀ちえみ、インプラントの準備で抜歯したことを報告「痛くなかったです」

タレントの堀ちえみが5日に自身のアメブロを更新。インプラントの準備で抜歯したことを報告した。

この日、堀は「抜歯無事に終わりました。痛いかなと思っていましたが、麻酔を打っていただきましたので、痛くなかったです」と報告。「先生が痛くないように、処置してくださいましたので大丈夫でした」と明かした。

続けて「もともと根っこから折れていたのを、ブリッジで機能と見た目のために、長いことカバーしてくださっていました」「しかしブリッジも何度も舌圧で、壊してきたので困り果てておりました。今回やっとそのブリッジを壊して、インプラントの準備」と説明。「歯茎にインプラントの土台を作りました。これから3ヶ月ほど固めます」と治療内容について報告した。

その後「まだ麻酔は効いていますが、処方された抗生物質を飲まないといけませんので。ランチをいただきます」といい「フルーツハーブティー。そしてクロックムッシュ。ハムと卵とチーズの、ホットサンドです。外はカリッと、中はとろ〜り。美味です」と食事を写真とともに紹介。「麻酔が少し残ってはいますが、食べにくさはそれほどなくてホッ。顔の腫れは全くありません」と安堵した様子でつづり、ブログを締めくくった。