［ケアラーの風景 ささえるあなたへ］

高齢の親（８０歳代）と同居する中高年の子ども（５０歳代）が生活苦に陥り、社会から孤立する「８０５０問題」。

背景には、ひきこもりの長期化や就労環境に恵まれなかった「就職氷河期世代」の存在など、様々な要因が複雑に絡む。４年前、「小説８０５０」と題した長編で問題の深刻さを描いた、作家の林真理子さん（７１）に話を聞いた。

社会に頼っていい 孤立は避けよう

「８０５０問題」や、ひきこもりについては、以前から関心がありました。書き始める前に、当時７０歳代だった元農林水産省の事務次官が、ひきこもりの息子を殺す事件がありました。「子どもがひきこもったら家を追い出す」と言っていた知人は、実際そうなった時、追い出すことができませんでした。当事者たちでなければ分からない苦しみがある。非常に重い社会問題だと思っていました。

部屋から出られない子どものために、親は何ができるのか――。小説家として考えました。小説は、登場人物の性格などを自由に設定できる分、普遍的なメッセージを伝えることができます。

親が見えやプライドを捨て、本気で子どもと対話をする。子どもは、自分のために一生懸命な親の姿を見る。そうするうちに親子の信頼関係が回復し、再生の道が開けていく。そんなストーリーを考えました。

タイトルを「８０５０」としながら、登場する親子を５０歳代と２０歳代に設定したのも、「８０５０問題」を防ぐ物語にしたかったからです。

ただ、後悔していることが、ひとつあります。どんな家庭でもひきこもりの問題は起こり得るということを、もっとしっかり書くべきでした。学校や職場で、些細（ささい）なことでつまずくことは、誰にでもあります。

親御さんは子どもがひきこもっても、向き合い続けることを諦めないでほしいと思います。世の中にはきっかけがあふれています。いつでも一歩を踏み出せるのです。

一方で、世間体を気にして子どもを隠したり、子どものために全てを背負おうとしたりする必要はないと思います。もっと社会に頼っていいのではないでしょうか。趣味などのコミュニティーや友人とのつながりは維持し、孤立しないことも大切だと思います。

２０１７年に他界した私の母は、介護が必要になった時、「親にとって一番つらいのは、自分のことで子どもの人生が変わること」と言い、私に介護を求めず、自らの意思で高齢者施設に入りました。私はその言葉に救われました。母に寂しい思いをさせてしまったかもしれないと思うことはありますが、作家として努力を続ける道を歩み続けていられるのですから。

どんな人も、自分の人生を第一に考えて生きていい。私はそう思います。そのためには、家族が求める姿でも、社会が求める姿でもなく、本人が望むことを選べる社会にしていかなければなりません。（聞き手・矢子奈穂）

はやし・まりこ １９５４年、山梨県生まれ。８６年、「最終便に間に合えば」「京都まで」で直木賞受賞。２０１８年に紫綬褒章を受章。２０年から日本文芸家協会理事長、２２年から日本大理事長を務める。「不機嫌な果実」「西郷どん！」など著書多数。

「小説８０５０」（新潮社） 有名私立中に入学した後に不登校になり、自宅に７年間ひきこもっている長男とその家族の姿を、歯科医師の父親の目線で描いた。父親は、長男と向き合うことを避け続けてきたが、その存在が長女の結婚の足かせになったり、近所のひきこもりの中年男性が親の死後に家を退去させられるのを見たりする中、考えを改める。ひきこもりの一因が中学時代のいじめにあったことを知ると、息子と親子の再生のために行動を起こす。