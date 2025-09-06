池田エライザ・中条あやみ・三吉彩花「TGC」トップバッターで開幕 ブラックコーデで圧巻オーラ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】池田エライザ、中条あやみ、三吉彩花が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演。3人でランウェイのトップバッターを飾った。
【写真】「TGC」トップバッター人気女優3人集結で圧巻オーラ
⋱ TGCステージ速報⋰ #池田エライザ #中条あやみ #三吉彩花マイナビ TGC 2025 A/W#ABEMA で無料生中継中
推しのステージを見届けよう！#ABEMAでリアタイTGC #TGC- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) September 6, 2025
オープニングのファッションショーは「TGC 2021 A/W」からTGC SPECIAL COLLECTIONを手掛ける野口強氏によるスタイリングショー。ここ10年のTGCを彩ってきたTGCのレガシーを継ぐ中条、池田、三吉の3人がスモークの中から幻想的に登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。
ブラックのスパンコールドレスに身を包みウィンクした中条、ゴールドボタンがアクセントのドレスで髪をかきあげた三吉、Vネックの艶やかなドレスで鋭く正面を見つめた池田の順に歩き、抜群のスタイルで圧巻のオーラを放っていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
イベント名称：第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER （略称：マイナビ TGC 2025 A／W）
開催日時：2025年9月6日（土）開場12：00、開演14：00、終演21：00（予定）
会場：さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8）
メインモデル： 嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls2※「2」は二乗が正式表記）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、黒咲アリー、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、Mai、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、メーガン花子、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
モデル：稲垣姫菜、おさき、黒嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、谷田ラナ、長浜広奈、葉月くれあ、吉田恵美 他 ※50音順
ゲスト：アオイヤマダ、あの、イ・シアン、石川愛大、岩瀬洋志、KAI（YUHZ）、かなで（3時のヒロイン）、川後陽菜、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、Shigekix、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、NAOYA（MAZZEL）、中沢元紀、夏生大湖、NOA、野村康太、HARUTO（YUHZ）、樋口幸平、HYO（YUHZ）、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、山中柔太朗、YUUKI（IS:SUE）、ユ・ダヨン、りなぴっぴ（リンダカラー∞）、流那 他 ※50音順
メインアーティスト：ILLIT、aoen、CANDY TUNE、GENERATIONS、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50音順
TGC NEXT ARTIST：ONSENSE、Hi-Fi Un!corn ※50音順
オープニングアクト：EPEX、LDH SCREAM、Cosmosy、NAZE ※50音順
MC：EXIT、鷲見玲奈 ※50音順
スタジオMC： 柏木由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50音順
ステージ内容： ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
【Not Sponsored 記事】
【写真】「TGC」トップバッター人気女優3人集結で圧巻オーラ
⋱ TGCステージ速報⋰ #池田エライザ #中条あやみ #三吉彩花
がステージに登場！
推しのステージを見届けよう！#ABEMAでリアタイTGC #TGC- ABEMA(アベマ) (@ABEMA) September 6, 2025
◆池田エライザ・中条あやみ・三吉彩花、3人でトップバッター
オープニングのファッションショーは「TGC 2021 A/W」からTGC SPECIAL COLLECTIONを手掛ける野口強氏によるスタイリングショー。ここ10年のTGCを彩ってきたTGCのレガシーを継ぐ中条、池田、三吉の3人がスモークの中から幻想的に登場すると、会場は大きな歓声に包まれた。
ブラックのスパンコールドレスに身を包みウィンクした中条、ゴールドボタンがアクセントのドレスで髪をかきあげた三吉、Vネックの艶やかなドレスで鋭く正面を見つめた池田の順に歩き、抜群のスタイルで圧巻のオーラを放っていた。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆「TGC 2025 A／W」開催概要
イベント名称：第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER （略称：マイナビ TGC 2025 A／W）
開催日時：2025年9月6日（土）開場12：00、開演14：00、終演21：00（予定）
会場：さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8）
メインモデル： 嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls2※「2」は二乗が正式表記）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、黒咲アリー、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、Mai、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、メーガン花子、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
モデル：稲垣姫菜、おさき、黒嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、谷田ラナ、長浜広奈、葉月くれあ、吉田恵美 他 ※50音順
ゲスト：アオイヤマダ、あの、イ・シアン、石川愛大、岩瀬洋志、KAI（YUHZ）、かなで（3時のヒロイン）、川後陽菜、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、Shigekix、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、NAOYA（MAZZEL）、中沢元紀、夏生大湖、NOA、野村康太、HARUTO（YUHZ）、樋口幸平、HYO（YUHZ）、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、山中柔太朗、YUUKI（IS:SUE）、ユ・ダヨン、りなぴっぴ（リンダカラー∞）、流那 他 ※50音順
メインアーティスト：ILLIT、aoen、CANDY TUNE、GENERATIONS、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50音順
TGC NEXT ARTIST：ONSENSE、Hi-Fi Un!corn ※50音順
オープニングアクト：EPEX、LDH SCREAM、Cosmosy、NAZE ※50音順
MC：EXIT、鷲見玲奈 ※50音順
スタジオMC： 柏木由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50音順
ステージ内容： ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
【Not Sponsored 記事】