メイク下地やお粉不要!? ラクしてキレイになれる新作コスメが豊富！

長い夏にうんざりして美容をなおざりにしがちな人に朗報！ 今週はラクしてキレイになれる新作コスメが豊富です。シンガーソングライターの藤原さくらさんがチェック！

シンガーソングライターの藤原さくらさんが新商品をお試し！

1、KANEBO ライブリースキン ウェアII

SPF4・PA＋。ライブリースキン ウェアII 全10色 30g各\12,100（カネボウインターナショナルDiv. TEL. 0120-518-520）

「素肌に化ける」でおなじみの美容液ファンデーションが進化！ 「厚塗り感はないのにカバー力は抜群。ツヤッとするのに素肌っぽく、汗をかいても美しい肌印象のまま」。カバーするほど生命感が引き立つ処方が新鮮。メイク下地やお粉なしでも使えて、ふっくらなめらかなツヤ肌に。

2、SHIRORU クリスタルVCホワイトニングゲル

クリスタルVCホワイトニングゲル 50g【医薬部外品】\6,600（シロル TEL. 0120-460-360）

美白＆肌あれ防止＆ハリケア。透明美肌に導くオールインワンゲル。「手持ちの導入美容液とこれだけのシンプルケアでも、乾燥を感じません。爽やかな香りとさっぱりとした使用感は残暑にぴったり」。1品に化粧水、乳液、クリーム、美容液、パックの5機能を集約。徹底的にシミを封じるオリジナル処方も頼もしい！

3、BORDER FREE cosmetics ブライトCO2フェイスパック

ブライトCO2フェイスパック 120g \3,480（AbemaTV TEL. 03-6778-5501）

手間いらずで本格派！ 美容液成分も豊富な炭酸ガスパック。「ワンプッシュでもっちりとした炭酸泡が出てきて、洗い流しも不要なのがうれしい！ 肌もキュッと引き締まるよう」。美容液成分を贅沢に含んだ、毛穴サイズのマイクロ泡が肌に密着。肌あれを防ぎながらターンオーバーを促し、くすみやハリに積極アプローチ。

4、john masters organics R＆Pモイスチャライジングフォーミングフェイスウォッシュ

R＆Pモイスチャライジングフォーミングフェイスウォッシュ 150ml \4,180 8／28限定発売（ジョンマスターオーガニック TEL. 0120-207-217）

泡で出てくる人気の洗顔料から甘やかなローズの香りの限定版が登場。「普段から好きなブランド。この洗顔料も摩擦を防げる柔らかい弾力泡と洗い上がりの爽快感が◎」。優しく洗えて毛穴汚れはきちんとオフするアミノ酸系の洗浄成分配合。精油ブレンドのローズの香りも癒し。

藤原さくら

ふじわら・さくら 1995年12月30日生まれ。アーティストのほか、モデルや俳優など多彩に活躍。「プリュスオーのスタイリングスティックを使ったら、アホ毛が簡単に落ち着いて感動！」