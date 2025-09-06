◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の接近に伴い、中止。台風一過で晴天となった６日、第１ラウンドが行われた。

ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は、１０番パー４（３８０ヤード）からスタートし、前半の９ホールをバーディーなし、２ボギー、１ダブルボギーの４０、９３位でハーフターンした。

通常の３日間大会では予選ラウンド３６ホールで５０位タイまでの選手が決勝ラウンドに進出する。今大会は２日間３６ホールの短縮競技となり、６日の第１ラウンドで６０位タイまでの選手が７日の決勝ラウンドに進む。１０番スタート最終組の弥勒がハーフターンした時点で、予選通過ラインは１アンダーの４２位タイ。カットラインとは５打差と厳しくなったが、１４歳は全力で後半の９ホールを戦う。

１１ホールで７アンダーまで伸ばした柏原明日架（富士通）が首位。１６ホールを消化した木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、１５ホールを消化した荒木優奈（Ｓｋｙ）、１６ホールを消化した２２歳のアマチュア中沢瑠来が１打差２位で続く。