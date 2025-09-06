妻が感動…！夫の“スマートすぎる飲み会の断り方”に3.5万いいね「誰も悪者にしない神対応」【ママリ】

夫の飲み会の断り方、妻がXに投稿して3.5万いいね！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。

はせおやさい(@hase0831)さんの投稿です。言葉や言い方ひとつで、その人の印象が大きく変わることもありますよね。





昨日の夫、仕事終わりに「早めに終わったし、飲んで帰りませんか？」と誘われて「遅くなると妻が怒るんで～」とかいう言い方じゃなく、「最近、妻とゆっくり過ごせてないんで今日は帰ります」って誰も悪者にしない言い方で帰ってきてくれて、本人自覚なさげだけどマジでいいやつだな～と思った

はせおやさいさんの夫はある日、飲み会の誘いを受けたものの断って帰宅しました。その断り方がとてもスマートで、相手と家族を思う優しさにあふれたものだったそう。まねしたくなるような素敵な断り方とは？

「妻が怒るから」と妻のせいにするのではなく、「妻とゆっくり過ごしたい」という自分の気持ちを理由にして断った夫。家族との時間を大切にしたいという、素直な気持ちを伝えられるのは素敵ですよね。



この投稿に「今度使います」「素敵」「真っ直ぐ言える人は素晴らしい」などの声が挙がっていました。つい妻を悪者にするような言い方で、飲み会を断る人もいるでしょう。しかし、はせおやさいさんの夫は誰も悪者にせず、その場の空気を温かくできる言い方がすてきですね。



次回はまねしたくなると共に、妻であるはせおやさいさんのうれしい気持ちが伝わる素敵なお話でしたね。

「夫と泣いた」高1娘の初給料の使い道に14万いいね

ともちゃ(@tomocha_kabu)さんの投稿です。皆さんは初給料の使い道を覚えていますか？初めてのアルバイト先や就職先でもらったお給料を、何に使おうかドキドキわくわく、悩んだのではないでしょうか。ちょっとした思い出ですね。



投稿者・ともちゃさんは、高1次女の初給料の使い道を見て、夫とふたりで泣いたそう。娘さんの気持ちのこもった素敵な給料の使い道とは？思わず心がじーんと温かくなります。

Ⓒtomocha_kabu

ねえみて…次女(高１)が初めてのお給料で買ってきてくれたケーキ😭

娘さんの初給料の使い道は「家族のためのケーキ」でした。種類も3種あり、特にくまさんのケーキがかわいいですね。8人家族だというともちゃさん。ひとりずつケーキがあるなんて、娘さんの家族を思う気持ちに胸を打たれます。



この投稿には「こんなことしてもらったら泣く」「きっと幸せな味がしたでしょうね」といったコメントが寄せられていました。娘さんからの気持ちのこもったケーキは、いつも以上においしく感じるでしょうね。



初給料を「家族のために使う」のはとてもいいアイデア。娘さんの家族を思う行動に思わず心がじーんと温まる、素晴らしい投稿でした。

2人目妊娠中、育児日記を開くと？夫の優しさに1.2万いいね！

みゃお🐾໊(@maruto_cos)さんの投稿です。妊娠が分かってから、おなかの赤ちゃんの成長やその時の自分の気持ちを残しておこうと「育児日記」を書き始めた人もいるのではないでしょうか。



今は、妊娠期間中にパートナーと一緒に「2人で書く」タイプの育児日記もあります。投稿者・みゃお🐾໊さんも、2人目妊娠をきっかけに、夫と育児日記を始めることにしました。



そしてある日、買って準備しておいた育児日記を開いたところ、驚くべき状態になっていたようで…？

©maruto_cos

©maruto_cos

育児日記を2人目を機に始めたのですが

開いてみたら空欄がうめられてた。

めっちゃ泣いた。



この人と結婚してよかった

産んで良かった涙が止まらない。



幸せや。バチが当たりそうなくらい。

みゃおさんが開いた育児日記は、開くとみゃおさんの夫がすでに空欄を埋めていました。自分の直したいところ、一番楽しい・うれしいことなど、丁寧に記載された内容にみゃおさんも号泣した様子。



この投稿には「めっちゃいい！うちもやりたい」「これは泣いちゃう、素敵な旦那さん」と2人の優しい雰囲気に温かいリプライがついていました。「一番楽しい・うれしいことは？」の質問に、みゃおさんの夫が「愛してもらえてる」と書いているのもすてきですね。



相手に思われていることへの感謝を表すのは、気恥ずかしいという人もいるかもしれません。しかし、やはり普段からこうして伝えてもらえるのはお互いうれしいこと。できればみゃおさんたちのように、日々しっかり伝えられるとすてきですね。



心がほんわかする、愛たっぷりのすてきな投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）