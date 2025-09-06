◇MLB オリオールズ2×-1ドジャース(日本時間6日、オリオール・パーク)

オリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。22球投じたストレートは“平均160キロ”を記録しました。

この試合はタイラー・グラスノー投手が先発予定でしたが、背中の張りを訴えたため、急きょ大谷選手が登板。

大谷選手は日本時間4日のパイレーツ戦に先発予定でしたが、体調不良により登板を回避しており、次回登板は同9日のロッキーズ戦とされていましたが、前倒しでの登板となりました。

圧巻だったのは4回。先頭打者に二塁打を浴びると、バッテリーエラーでノーアウト3塁にピンチ拡大します。するとここから100マイル超えを連発。コルトン・カウセル選手を100.9マイル(162.3キロ)のストレートで空振り三振とすると、続くエマヌエル・リベラ選手の打席では最速の101.5マイル(約163.3キロ)をたたきだすなど、最後は得意のスイーパーで空振り三振を奪いました。

2アウトとしたところで降板しましたが、2番手のアンソニー・バンダ投手が無失点で切り抜け、窮地を脱出。大谷選手は3回2/3を投げ、70球、3安打、5奪三振、1四球、無失点の内容でした。

投球割合31％である22球投じたストレートは、平均99.7マイル(160.4キロ)。13球が160キロを超えでした。

ストレートの平均球速は、2023年が96.8マイル(155.7キロ)で、今季が98.2マイル(158.0キロ)を記録。右肘の手術から“投手・大谷”復活となる今季は、ストレートの平均スピードが上がっています。