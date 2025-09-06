FLORALE BY Triumph½©Åß¿·ºî♡²Ö¡¹¤òÅ»¤¦¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥êー
¥È¥ê¥ó¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖFLORALE BY Triumph¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯½©Åß¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¸÷¤È±Æ -misty-¡×¡£Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤ä²Ö¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥ìー¥¹¤È¾åÉÊ¤Ê¥«¥éー¤ÇÂç¿Í¤Î½÷À¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò±Ç¤¹¥¢¥¸¥µ¥¤¤ä¥¹¥«¥Ó¥ª¥µ¡¢¥¢¥Í¥â¥Í¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤¤¡¢¿´¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤°¥é¥ó¥¸¥§¥êー♡
¥¹¥«¥Ó¥ª¥µ¤ä¥×¥ê¥à¥é¤ÇÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦
¡ÖFL122¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯Ëþ·î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥«¥Ó¥ª¥µ¤ò¥Á¥åー¥ë¥ìー¥¹¤ÇÉ½¸½¡£Á¡ºÙ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖFL615¡×¤Ï¡¢Åß¤ÎÄí¤Ëºé¤¯¥×¥ê¥à¥é¤È·î¤Î¸÷¤ò¥¤¥áー¥¸¡£Â¿ºÌ¤Ê»É½«»å¤ÇÀ±¤Î¤¤é¤á¤¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥ªー¥ë♡2025-2026¥¦¥£¥ó¥¿ー¿·ºî¡Ö¥¹¥é¥¤¥Àー¡×¥Ûー¥Üー¥Ð¥Ã¥°
¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹Éº¤¦¥Ô¥ª¥Ëー¡õ¥¢¥Í¥â¥Í¤Î¿·ºî
¡ÖFL1100¡×¤Ë¤Ï¡¢ÇØÉô¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ê¥Ðー¥ìー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ô¥ª¥Ëー¤Î²Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖFL519¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Í¥â¥Í¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿»É½«¥ìー¥¹¤òºÎÍÑ¡£4¿§Å¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢10·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥ì¥Ã¥É¤âÃç´ÖÆþ¤êÍ½Äê¤Ç¤¹¢ö
¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥¸¥µ¥¤¡×¤Ë¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖFL017¡×¤Ë¤Ï¡¢½©Åß¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¿·¿§¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¥ê¥Ðー¥ìー¥¹¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥µ¥¤¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¡£
Æü¾ï»È¤¤¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½©Åß¤òºÌ¤ëFLORALE BY Triumph¤Ç»ä¤é¤·¤¯
FLORALE BY Triumph¤Î2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ä²Ö¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥·¥êー¥º¡£
Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å»¤¦¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤ÊÆü¤Î°ìÃå¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡