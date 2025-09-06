◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第1週第1日 九産大17―0九工大（6日、福工大野球場）

今季開幕戦で、リーグ6連覇を目指す九産大が5回コールドで快勝した。春のリーグ戦で4勝を挙げたエース水粼康平（4年・沖学園）が先発し4回を投げ、1安打無失点。9奪三振の好投で快勝に導いた。

初回先頭打者に二塁打を許したものの2人目からは無安打に抑え、2回から5者連続三振を取るなどエースらしい投球で快勝に導いた。「春の九工大戦では先制点を取られたので、無失点に抑えられて良かった。追い込んでからのスプリットが決まったのが良かったです」と上々のスタートに納得顔。「水粼は外の真っすぐで三振を取れたのが良かったですね。そこがバロメーターなので」と大久保哲也監督は開幕戦でのエースの好投にうなずいた。

6月の全日本大学野球選手権では初戦で優勝校の東北福祉大と対戦。満塁弾を打たれ、それが決勝点となった。「落ちる球が甘く入って打たれた。あの1本がなければ勝てていた」。一球の怖さを知ったエースは大学最後のリーグ戦に向けて変化球を低めに決める制球力を練習してきた。この日は低めの変化球で空振りを取り奪三振を積み上げた。

今季の目標は明治神宮大会出場だ。九産大の出場は2021年が最後。「自分たちが入学してから秋の神宮に行っていないので絶対に行きたい。個人成績よりチームを勝たせる投球をしたい」。エースとして最後の仕事を果たす。（前田泰子）