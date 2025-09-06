『TGC』トップモデル3人による“豪華”幕開け 中条あやみ＆三吉彩花＆池田エライザが登場
モデル・俳優の中条あやみ、三吉彩花、池田エライザが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演し、トップバッターを飾った。
【全身カット】圧倒的オーラ！美脚全開でトップバッターを飾った中条あやみ
オープニングのファッションショーは、日本を代表するスタイリストの1人で、『TGC 2011 A／W』からTGC SPECIAL COLLECTIONを手がける野口強氏によるスタイリングショー。今回は、ここ10年の『TGC』を彩り、そのレガシーを継ぐ存在である中条、三吉、池田の3人がトップバッターとして、ランウェイに登場した。
中条、三吉、池田の3人がセンターステージに登場すると、会場の視線が一気に集中。赤リップが引き立つオールブラックコーデで歩みを進め、色気ただよう圧倒的なオーラを放った。その後も、ゆうちゃみ、嵐莉菜、茅島みずきら人気モデルが次々と姿を見せ、華やかにランウェイを彩った。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
