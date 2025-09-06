歌手の和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。お笑いタレント・明石家さんま（70）とのかつての交流について語った。

和田は明日7日に大阪・関西万博で行われるお笑いタレント・明石家さんまの古希を祝うフェス「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」に出演する。

お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史や歌手のMISIA、女優の浅田美代子らも出演する。和田は「本当に明日時間があったら、さんまもそうだけど美代子と話したくて。2人共昭和だから」と熱望。既に電話で話もしたと言い「電話で30分ぐらい話してるもん。もう切れへん？とか言うてさあ、あたしが」と笑ってみせた。

「いや、オーストラリアに昔行ってた時も、さんまは必ず日本の夏はニューヨークで、日本の冬はオーストラリアに行ってた」と明かし、「あたしもそうだったの。夏はあたしはラスベガスで、冬はオーストラリア」と続けた。

その際に浅田もオーストラリアに滞在していたと言い、「必ずさんまと、あと佐藤浩市くん夫妻、夫妻っていうか親子で。子供が来ても遊べるから」と回顧。

さんまがゴルフをする際には「2ラウンドするんだよ」と和田。「それで聞いたら、それが終わってみんなでご飯を食べに行って。そのご飯の時あたしも一緒に食べてたの。私はその（さんまらがゴルフをしている）間はギャンブルしてるからさあ」と証言した。

そうして食事をし、午後10時頃には解散したが、翌日朝からゴルフを共にすると「みんなヘロヘロなのよ」との出来事が。するとさんまと共に来ていたメンバーは「いつものことなんですけど、アッコさんやから言いますけど、おとといもそうです、昨日も2ホール回って、ご飯食べて、その後トークショーがあるんです。4時ぐらいまで」とゴルフ、食事の後もさんまの話相手になっていたと打ち明けた。

ゴルフは早朝から回るため「横になったら出発の時間なんです」とも話していたとし、和田はさんまについて「どんなに元気やねん、あいつって感じ」と驚いたという。

「本当にようしゃべってる」「それが毎日同じスケジュール。4時か5時に出発して、2ラウンド回って。でみんなでご飯食べて、それで帰ってお風呂入ったら、はい集合って言って。凄いよ合宿」と表現。

「でもそんなに元気なさんまが70で、古希っていう」と語り、「最初60ぐらいで引退するって言ってたけど、さんま年感じさせないよね」と感心した。