¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¡¡°ðÅÄÄ¾¼ù¤ÎÉÔÀµ¥í¥°¥¤¥óÁûÆ°¤Ë¡Ö¤³¤Î¹õÎò»Ë¤ò²¿Ç¯·«¤êÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÉÔÀµ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢ÂáÊá¤ò¼õ¤±°ðÅÄ¤Ï£Ø¤ËÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÀèÄø·Ù»¡¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÈ¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¥¯¥Á¤Ï¡ÖÆÍÁ³¥Í¥Ã¥È¤Ç°¿Í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢²¿ÅÙÈÝÄê¤·¤Æ¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾Úµò¤ò½Ð¤»¡Ù¡Ø²Ð¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ë±ì¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡Ù¤ÈµÕ¾å¡£»ö¼ÂÌµº¬¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤È¡ØºÇ½é¤Ë¥¦¥½¤ò½ñ¤¤¤¿ÅÛ¤¬°¤¤¡Ù¡Ø»ä¤Ï¥Ç¥Þ¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¡Ù¤ÈÀÕÇ¤Å¾´¹¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï¿ÏÊª¤À¤È¼þÃÎ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¹õÎò»Ë¤ò²¿Ç¯·«¤êÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ë¤â¿Í¸¢¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¿®¤¸¤ë¿®¤¸¤Ê¤¤¤ÏËÜ¿Í¤Î¼«Í³¡£¤¿¤À¤½¤Î¾ðÊó¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ³È»¶¤·¤¿¤ê¡¢ÈãÈ½¤·¤¿¤ê¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö£Ó£Î£Ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤éºÇÄã¸Â¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£