26年1月期TBS金曜ドラマ抜擢のNAZE「TGC」で堂々初ステージ飾る 元気いっぱいに“恋ダンス”も【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】TBS系2026年1月期金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）に出演する7人組新ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】7人組新ボーイズグル、堂々の初ステージ
この日が初ステージとなるNAZEは個性豊かな衣装姿でステージに現れ、作中にも登場するオリジナル曲「Wanderlust」を披露。にこやかな表情と一糸乱れぬダンスで、堂々のパフォーマンスを見せた。
「みなさ〜ん！ご挨拶します」と呼びかけて挨拶と自己紹介をし、最後に披露したのは同じくTBSで放送されていたドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」（2016）の主題歌、星野源の「恋」。元気いっぱいに“恋ダンス”をし、会場を盛り上げた。
多くのオーディション番組で数々のK-POPグループを手掛けてきた、韓国の総合エンターテイメント企業・CJ ENM。その日本法人であるCJ ENM Japanと韓国の芸能事務所・C9エンターテインメントが、3年がかりでアジア各国からメンバーを選抜し、将来グローバルスターとなる可能性を大いに秘めた、7人の有望な若者による新たなボーイズグループ「NAZE」が結成。アーティストとしてのデビューを前に、物語の鍵を握る役柄として同作への出演が決定した。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
M1.Wanderlust
M2.恋（星野源）
【Not Sponsored 記事】
