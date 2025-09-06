「日プ女子」出身・吉田花夏＆神尾彩乃ら所属cosmosy「TGC」初パフォーマンス「憧れ」ステージで魅力放出【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】グローバルガールズグループ・cosmosy（コスモシー）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
そして、最新曲となる「BabyDon’tCry=BreakingTheLove」をパフォーマンスし、妖艶な表情やパフォーマンスで魅了。ステージを終えると可愛らしい笑顔を見せ、kamión（カミオン／神尾彩乃）は「短い時間でしたが聴いてくださってありがとうございます」とコメント。個性あふれる自己紹介をし、de_hana（ディハナ／吉田花夏）は「私達は韓国を中心として韓国で活動しているんですけど、憧れのTGCに出演できて嬉しいです」と日本でのパフォーマンスを喜んだ。最後には「これから日本活動も頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」と意気込みを語り、ステージを締めくくった。
【写真】「日プ女子」出身美女ら、ミニ丈で美脚披露
◆cosmosy「TGC」初出演
今回「TGC」初出演のcosmosyは、オープニングアクトに登場。魔法少女のようなコンセプトのVCRからスタートし、モノトーンで統一した肌見せ衣装を着こなして抜群のスタイルを披露した。
NTTドコモ・スタジオ&ライブとソニー・ミュージックエンターテインメントコリアがタッグを組み手掛ける4人組ガールズグループ・cosmosy。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身のde_hana、kamión、そしてa’mei（エイメイ）、himesha（ヒメシャ）の4人からなり、2024年12月31日にデビューを果たした。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆cosmosyセットリスト
M1.BabyDon’tCry=BreakingTheLove
【Not Sponsored 記事】