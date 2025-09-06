＜ガイド付き・動物占い＞プライド高めで甘えん坊！ツンデレ全開「黒ひょう犬」の魅力とは？【わんわんキャラナビ】

【黒ひょう犬】

3分類：MOON

分類：癒し犬

誰よりも自分を大事にして欲しい独占欲の強い犬。

思い通りにならないとスネてしまいます

黒ひょう犬の特徴10

●何でも自分がリードしたい

●結構プライドが高い

●構ってもらえると機嫌がいい

●飼い主の顔色をうかがう

●飼い主の気を引くのが上手い

●ペットウェアは、常に新しいものを

●叱られるとスネる

●トリミングは欠かしてはいけない

●他の犬と比較してはいけない

●しつけ次第で、コンクール犬になれる

黒ひょう犬はこんな性格

とても愛くるしくて、飼い主の心をつかんで離しません。自分を構って欲しいので、飼い主の気を引くのが上手です。

やや感情の起伏が激しいので、その日の気分で周囲を振り回してしまうこともあります。自分の思い通りにならないとよく吠えます。ブラッシングをされていると機嫌がいいので、毎日欠かしてはいけません。通常のサイクルよりも短めにして、トリミングしてあげてください。

自分が周囲からどう見られているかをとても気にするので、ルックスやしぐさを褒めてあげるといいでしょう。

自己主張が激しいので、何でも言うことを聞いていると、しつけがおろそかになってしまいます。時に厳しくしつけをしなければなりません。褒めると叱るを上手に使い分けましょう。

このワンちゃんと仲良くする方法

基本的には人と一緒にいるのが大好きです。ただ、1人だと上手くアピールできるのに、他のワンちゃんと一緒だと甘えるのを我慢してしまいます。内心では物凄く甘えたいのです。平気なフリをしていても、そこでしっかりと遊んであげると、黒ひょう犬からは好印象。オモチャ、首輪、洋服などはその子専用を買いましょう。他の子のお下がりはNGです。性格的にやや面倒な部分もありますが、バツグンの愛嬌でカバーしてくれるはずです。

