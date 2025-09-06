そうめんが余ったら味噌汁にイン！意外に合う具材バリエ

夏の定番「そうめん」。たっぷり茹でたら余ってしまった、そんな経験はあるのではないでしょうか!?そんな時におすすめの、余ってしまったそうめんをおいしく食べるレシピを3つご紹介します。

▼味噌汁の具として

いつもの味噌汁の具としてそうめんをアレンジするレシピ。食欲がない日でも、サラッと食べられるのでおすすめです。



▼お好み焼きにも合う◎

キャベツや豚肉と合わせてお好み焼きにするレシピ。カリカリした食感がたまらないおいしさです。



▼ピザ生地に活用

のびて固まってしまったそうめんを活用してピザ生地にするレシピ。パリパリモチモチしたピザ生地に。







そうめんは時間が経つと水分を吸ってしまい、のびたりくっついてしまいますが、その状態をうまく活かしたレシピですね！これで余ってしまっても大丈夫。ぜひご活用ください。

