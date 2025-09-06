【つくれぽ4500件超】甘じょっぱさとカリホク食感がやみつき！「さつまいもの塩カラメル」

【秋の大人気レシピ vol.4】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2025年秋号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

定番を超える！さつまいもスイーツ

秋の味覚といえば、さつまいも。旬の甘いさつまいもでお菓子作りをしたくなるこの季節、スイートポテトや大学芋もいいですが、今年はひと味違ったクリスピーな食感のさつまいもを味わってみませんか。

今回は、2025年8月22日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2025年 秋号』掲載している、「さつまいもの塩カラメル」のレシピを紹介します。



カリカリ、ホクホク。新食感！



くせになる味でリピーター続出！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートの略）には、「表面カリカリ、中はホクホクで絶品でした」「子供が大好きな味」「少ない調味料でこんなにおいしいなんて感激です」などの声が届いています。





外側はカリカリ、内側はホクホクとしたさつまいもに、塩カラメルの甘じょっぱさが絶妙に絡み、ついつい手が伸びてしまうおいしさ。一度食べたらやみつきになるさつまいもスイーツをぜひお試しください！

『cookpad plus 2025年秋号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2025年秋号の巻頭特集は「殿堂入りレシピが満載！秋の人気レシピ大集合」。創刊7周年を記念し、殿堂入りレシピを中心に、昨年の秋にとくに人気だったレシピを一挙公開。その他、「☆栄養士のれしぴ☆さんの蒸しパンレシピ」「ワタナベマキさんの体いたわりサラダ」なども紹介しています。



特別付録は、「ムーミン 磁器のオーバル皿 豪華2枚セット」です。





