俳優の橋本環奈さん、眞栄田郷敦さん、木村佳乃さんらが映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念舞台挨拶に登壇しました。



昨日公開された映画についての心境を聞かれると、橋本さんは “SNSとかで「見たよ」っていうコメントもたくさんいただいて。すごくありがたいなと思ってます” と反響を感じている様子。







眞栄田さんは “昨日の公開日は台風で本当に頭を抱えたんですが、今日こんなに大勢の方に見に来ていただいて公開を迎えられて嬉しいです” と集まったお客さんに感謝しました。









木村さんは今作で謎の女を演じることについて、 “個人的に怖い映画、ホラー映画が子供の時から大好きなので、ただただノリノリで、いろんなコンタクトを「これが入れたい、あれが入れたい」と、とにかく楽しんで撮影に臨ませていただきました。特殊メイクも大好きなので、おどろおどろしくしたら、「あんまりそこまでやらなくていい。」なんて言われて（笑）” と撮影のエピソードを語りました。





共演した橋本さんは “ほんとにずっとお会いしたかったんです。数々の名だたる女優さん方が、好きな女優さんの名前をあげる時に佳乃さんの名前をあげる方ってほんとたくさんいらっしゃって。で、やっぱり会ってみたら気さくに話しかけていただいて、すごくいい経験になりました” と木村さんとの共演に喜びました。









またイベントでタイトルの「カラダ探し」にちなみ、共演者のいいところ探しを聞かれると木村さんは、 “もともと好きだったんですけど、環奈さんの声が初めての時にすっごいハスキーでいらっしゃるんだな。これが地声なのかお風邪なのか・・・” と話すと、橋本さんは “お風邪（笑）” と大爆笑。続けて木村さんは “でも小さいころからずっとハスキーで。かわいい声だなって。凄い魅力的な声をしてらっしゃるなと思います” と伝えました。









橋本さんも木村さんについて、 “佳乃さんの明るさです。特殊メイクって3時間とか時間がかかるのに、ずっとキャッキャしてて、朝から本当にずっと元気で。朝元気なのはまだわかるんですけど、帰り際も「環奈ちゃんお疲れ〜！」みたいな。なんていうパワフルさなんだろうと。ホラー映画は絶叫したり大変なシーンが多い中で、テンション上げておかないとなかなか難しい現場に、佳乃さんが本当に一家に1台みたいな感じで、一映画にいてくださったら救われるなっていう風に思いました” と讃えました。

