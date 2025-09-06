きょう午前５時半ごろ、山形県尾花沢市の徳良湖付近でクマ１頭（体長約１メートル）の目撃情報がありました。目撃された場所は、尾花沢市基幹集落センターから北東におよそ200メートル、徳良湖温泉花笠の湯から南東におよそ950メートル先で、徳良湖の南東付近の道路上です。

【写真を見る】徳良湖のすぐ近くにクマ出没 湖側の茂みに姿を消す（山形）



クマを目撃した天童市の男性によりますと、釣りをするために徳良湖に向かっている際、途中の歩道に熊がいるのを確認したということです。男性が撮影した画像には、熊が歩道にいる様子と、クマが茂みに入っていく様子がそれぞれ確認できます。

男性はすぐに警察に通報し、釣りをせずに徳良湖を離れたということです。この日は週末ということもあり、朝から釣りやキャンプ、ウォーキングなどをする人もいたほか、近くではクラフトフェアも開かれていました。



警察は「付近にクマがいる可能性がある。ラジオやクマ鈴などの音が出るものを携行して、人の存在を熊に知らせること」「クマを目撃した際は、自治体または警察に通報してほしい」などと注意を呼びかけています。



※画像は天童市の男性提供