「手本にしたところもある」日本のエースFWが“ライバルだった”メキシコ代表戦士に言及「僕に足りないものを…」【現地発】
日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、アメリカのオークランドでメキシコ代表と親善試合を戦う。
１トップでの先発が予想される上田綺世（フェイエノールト）は、かつてのライバルで、現在はイタリアの名門ミランでプレーするメキシコ代表のFWサンティアゴ・ヒメネスとの対戦を心待ちにしているようだ。
「楽しみですね。彼とは良い関係ですし、ミランで試合に出ているので。日本代表にどんなプレーをするのか、そういうのも見られたら楽しみですね」
そのヒメネスはフェイエノールト時代、絶対的エースとして君臨。上田はなかなか先発の機会を得られなかった。
「僕が行って１年目、２年目の途中まで彼がフォワードで出てて、結果を残していて、僕に足りないものを持っている存在として、お手本にするところもあったし。クラブからも、サンティのプレーを見て、こういうふうにやってほしいというのもあったし、そういう点では彼から学ぶのも多かった」
ただ、その好敵手が移籍して以降は、CFのポジションを勝ち取り、今季もリーグ戦開幕う３試合で４ゴールと絶好調だ。
「今は自分のスタイルで、彼と同じようにやっているわけじゃない。逆に自分の中で彼にできないこととか、自分にしかできないこととか。同じようなプレーでも、自分なりのスタイルを見つけるというところはフォーカスしてやってきた」
フェイエノールトの新旧エース対決は、メキシコ戦の見どころの１つだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
１トップでの先発が予想される上田綺世（フェイエノールト）は、かつてのライバルで、現在はイタリアの名門ミランでプレーするメキシコ代表のFWサンティアゴ・ヒメネスとの対戦を心待ちにしているようだ。
「楽しみですね。彼とは良い関係ですし、ミランで試合に出ているので。日本代表にどんなプレーをするのか、そういうのも見られたら楽しみですね」
「僕が行って１年目、２年目の途中まで彼がフォワードで出てて、結果を残していて、僕に足りないものを持っている存在として、お手本にするところもあったし。クラブからも、サンティのプレーを見て、こういうふうにやってほしいというのもあったし、そういう点では彼から学ぶのも多かった」
ただ、その好敵手が移籍して以降は、CFのポジションを勝ち取り、今季もリーグ戦開幕う３試合で４ゴールと絶好調だ。
「今は自分のスタイルで、彼と同じようにやっているわけじゃない。逆に自分の中で彼にできないこととか、自分にしかできないこととか。同じようなプレーでも、自分なりのスタイルを見つけるというところはフォーカスしてやってきた」
フェイエノールトの新旧エース対決は、メキシコ戦の見どころの１つだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！