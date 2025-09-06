猛暑の続いた8月上旬、羽田空港の国内線ターミナルには、スキンヘッドにサングラスという“ワイルド系”の姿をした男性の姿があった。Repezen Foxxのメンバー・DJ社長だ。驚くべきは、抱っこひもでつながれた子どもたちだ。

「池田美優さんに似た、ギャル系のきれいな奥さんと一緒でした。夏休みなのか、奥さんも抱っこ紐で小さい赤ちゃんを抱えていました。宮古島からの便だったので、家族4人での旅行の帰りだったのでしょう」（居合わせた空港利用者）

DJ社長はこれまで3回の離婚歴がある。“4人め”となる現在の妻については、自らのYoutubeチャンネルで「本気で好きになった」とも語っていた。さらに、2025年6月には動画内で「また生まれる、6人めのBABY」と語っている。今回、連れていたのは現在の妻との間に産まれた2人の子どもというわけだ。

「見た目はいかつかったですが、奥さんの荷物を率先して持ったりと、Youtubeで見せる攻撃的で強めのキャラクターとはギャップがありました。抱っこした子どもを見つめる目は本当に優しくて、よきパパという印象でした」（前出・居合わせた男性）

DJ社長に“オラオラ系”のイメージがつきまとうのは、これまでの活動歴が影響していると語るのは、音楽業界関係者だ。

「DJ社長はミュージシャン活動のほか、総合格闘技やキックボクシングをこなします。そして、借金や権利関係のトラブルも多く取り沙汰されてきました。2023年12月には行方不明になり、年末ライブに姿を見せない“失踪”状態となりましたが、2024年6月から活動を再開しています」

そして2025年6月1日、Repezen Foxxは年内いっぱいでの解散を正式に発表した。そのため、DJ社長にとって2025年は転機の年となる。

「解散ライブは、大みそかに福岡のみずほPayPayドームでおこなわれます。さらに、その日の夜にはZepp Fukuokaに場所を移し、カウントダウンライブの形でラストステージに立ちます。福岡はDJ社長の出身地。地元で“有終の美”を飾る形です。大規模なイベントのため、これから年末に向け、準備や調整に余念がないのでは」（同前）

今回の宮古島旅行は、ラストスパートへ向けた英気を養うための休息だったのかもしれない。父として、盛大にラストライブを成功させてほしいものだ。