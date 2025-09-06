東尾理子、9歳長女がヘアドネーションに挑戦 「生まれてからずっと伸ばし続けてきた」超ロングヘアをばっさりカット「成長を感じました」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が6日、自身のインスタグラムを更新。長女・青葉さん（9）がヘアドネーションに挑戦する様子を公開した。
【写真】ヘアドネーションに挑戦した東尾理子の9歳長女
東尾は「長女もヘアドネーションを決意しました」と、夏休みの出来事を紹介。「ダンスも楽しんでいるので、私から勧めることはしませんでした」と明かすも、「私、そして次女が寄付しているのを見ていて、いつかは、と考えていた9才」と長女の決心を報告した。
写真では「生まれてからずっと伸ばし続けてきた」というロングヘアをばっさりカットする様子を公開。自らハサミを入れる姿や、カット後のボブヘアを披露した。
「医療用ウィッグを必要としている子どもたちへ」寄付されるそうで、「ただ『髪を切る』だけじゃなく、『この髪が誰かの役に立つなら』と自分から考えて決断した姿に成長を感じました。これからも、人を想い行動できる人に育ってほしいと願っています」と親心をつづり、「受け取る子どもたちに、少しでも勇気や笑顔が届きますように」と願いを込めた。
東尾と石田は2009年12月12日に結婚。12年11月に長男・理汰郎さん（12）、16年3月に長女・青葉さん、18年4月に次女・つむぎさん（7）が誕生した。
