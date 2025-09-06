女優でタレントのMEGUMI（43）が5日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）に出演。カリスマ婚活アドバイザーから勧められた自身の再婚相手に困惑する場面があった。

番組では、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコの初の婚活に密着。カリスマ婚活アドバイザーの植草美幸さんが代表を務める結婚相談所でカウンセリングを受ける様子が放送された。

MEGUMIは「1回ご飯食べたんです、先生と」と植草さんと食事をしたことを告白。「そのご飯食べてる時に、“お似合いの人がいる”って言われて。“私の友達なんだけど”って言って、見せていただいたら、70（歳）ぐらいのたぶんエクアドル人の人」と苦笑した。

「タンクトップがはだけて乳首が全部出てて、こうやって（マッチョポーズで）写真撮ってて。先生ちょっと調子悪いんかなと思って。私、今、どういう状況？」と困惑していた。

MEGUMIは2008年、Dragon Ashのボーカル降谷建志と結婚し、2009年、第1子長男（降谷凪）をもうけるも、23年12月に降谷との離婚成立を発表した。