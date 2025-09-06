【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは５日、ニューヨークで男子シングルス準決勝が行われ、第２シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が第７シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）を６―４、７―６、６―２で退け、３年ぶりの決勝進出を決めた。

車いす部門は、男女シングルスで第１シードの小田凱人（東海理化）と上地結衣（三井住友銀行）が決勝へ進んだ。小田は四大大会とパラリンピックを全て制覇する「生涯ゴールデンスラム」に王手をかけた。男子ダブルスは小田、グスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）組が優勝した。

完敗を認めた、すがすがしい笑顔だった。ジョコビッチは万雷の拍手を浴びる勝者のアルカラスと抱き合い、その強さをたたえた。

第１セットを奪われたものの、第２セットは３ゲームを連取して流れをつかみかけた。しかし、今大会ここまで１セットも落としていないアルカラスに盛り返され、タイブレイクへ。ジョコビッチは長いラリーをものにするなど懸命に食らいついたが、勢いに乗る相手に振り切られた。２２歳のアルカラスについていくだけのエネルギーは「２セット分」しかなく、第３セットは圧倒された。

四大大会では２年連続で無冠に終わり、男女を通じて単独最多となる２５度目の優勝はまたもお預けとなった。さらに、今季は全て４強止まり。１度も決勝の舞台に立てなかったのは２０１７年以来のことだ。

今年の全仏オープンとウィンブルドン選手権ではヤニク・シナー（イタリア）に敗れた。「今後、グランドスラムの５セットマッチでシナーやアルカラスという壁を乗り越えるのは非常に難しいだろう」。世代交代の流れを受け入れつつ、「だからといって、グランドスラムを諦めるつもりはない」。３８歳のレジェンドの心はまだ折れていない。（平沢祐）