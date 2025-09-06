TBSドラマ『DREAM STAGE』出演の新グループ・NAZE、初パフォーマンス披露 『TGC』で“異例”ドラマ撮影実施
2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）に出演するボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演。初のステージパフォーマンスを披露した。
【写真】初々しいパフォーマンスを見せたNAZE
NAZEのステージは、ドラマにも登場する楽曲「Wanderlust」で華やかに幕を開け。フレッシュで爽やかなパフォーマンスに、会場の空気が一気に明るく色づいた。
「はじめまして、僕たちNAZEです！」と、記念すべき客前での初あいさつも披露。続けて、同局系の大ヒットドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌「恋」を届けると、弾けるような笑顔と共に客席へとまっすぐなエネルギーを放った。
さらにステージ上では、ドラマ本編の撮影も敢行。ドラマで描かれるNAZEの“夢への挑戦”が、そのまま現実の舞台とリンクする特別な時間となった。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。K-POPは世界で最も権威のある音楽賞にノミネートされるなど、さまざまな世界的アーティストを輩出し続けている。また、エンタテインメントシーンだけでなく、若者を熱狂させるトレンドも常に生み出している。今作はそんなK-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
今作の主人公である日本人の男性プロデューサーとともに、音楽業界の頂点を目指すボーイズグループ・NAZEに選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイ、ユウヤの7人。デビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく、楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、さまざまな活動を行なっていくことが決定している。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【セットリスト】
M1「Wanderlust」
MC
M2「恋」
