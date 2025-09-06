韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて、韓国の人気バーチャルアイドルの登場に練習生たちが沸き立った。

【映像】「僕たちは毛穴がない」人気アイドル登場の瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「順位が低いので、またお会いできるかどうかわかりませんが…」

セミファイナルとして行われる「デビューコンセプトバトル」では、練習生たちが4つのグループに分かれ、それぞれ新曲を披露する。そのうち「MAIN DISH」の楽曲制作を手がけたPLAVEが登場すると、練習生たちは驚きの表情を浮かべた。

PLAVEは2023年3月にデビューした5人組のK-POPバーチャルアイドル。デビュー後約1年4カ月でストリーミング総再生回数10億回を達成するなど、人気を高め続けており、2025年6月には日本デビューを果たした。メンバーが作詞作曲と振付制作を行うセルフプロデュースグループでもある。

「MAIN DISH」チームに決まった練習生たちがモニターを見つめていると、そこにPLAVEが登場。直接練習生たちにエールを届けた。練習生たちは沸き立ち、「かっこいい！」「映像でファンミーティングをやっているようだ」「僕たちを見てくれているのが不思議」と目を輝かせる。

軽妙なトークでも人気を掴んでいるPLAVE。メンバーのEUNHOは「僕たちは毛穴がないんですよ」とギャグを繰り出し、練習生たちを笑わせる。そして「MAIN DISH」チームはPLAVEに生パフォーマンスを披露。PLAVEは「よし！これは1位だよ」「すごくいいエネルギー」「エネルギーが『MAIN DISH』だ！」と絶賛し、さらに「この動きのときは少しセクシーさを足してみて」など、丁寧にアドバイスした。

順位が下位で、脱落の危機に瀕した練習生が多い「MAIN DISH」チーム。キム・ドンユン（23歳）が「僕たちは順位が低いので、次のレコーディングの時にお会いできるかどうかわかりませんが……」と話すと、PLAVEは「何を言ってるんですか！絶対に会いましょう！みんな覚えてますよ！」と温かく呼びかけた。

（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）