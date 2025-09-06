俳優山田裕貴（34）が、5日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。昨年3月末に結婚した元乃木坂46の女優、西野七瀬（31）について語った。

番組冒頭、MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が、西野との結婚を祝福。鶴瓶が「いっつも家に、なぁちゃん、おんねやろ？ そこまでは知らないけど、どっちかというと男っぽいもんね、なぁちゃんは。はっきりしてるしなぁ」と言うと、「そうっすね。はっきりしてますね。自分のやりたいこととかは…。だから過ごしやすいです。はっきり言ってくれるんで。『今日は、こう』『あっ、分かった』っていう感じ」と、家での様子を明かした。

そして鶴瓶が「ゲームでつながったんやってな？」と聞くと、「そうです、そうです」と答えた。そして「でも、最初の出会いは、NHKのコント番組だったんで。で、『ハコヅメ』っていうドラマで会って。バラエティーでも…謎解きの番組一緒に出たりとかしてっていうので。共演は何回かあって」と語った。

そしてお互いゲーム好きで、「ちょうど僕が『モンスターハンター』のCMをやらせてもらってた時に『モンハンやってるよね？』って言われて。『やってるよ』っつって、『一緒にやろう』ってなって。そこからホントに電話しながら、『今！今！今！今！』みたいな。で、僕が基本回復を…。彼女の補助を…。で、彼女がハンマーでたたきにいくんで…。HP、やばい、減ってる減ってる…回復、回復！みたいな」と明かした。

すると、鶴瓶が「すごいよ。みんな言ってるわ。あいつらゲームでつながったからなとか言ってたから」と話すと、山田は「そうですね、ホントに。ってか、こんな嫁ちゃんのこと話すんですね、恥ずかしい」と、照れた様子を見せた。

すると鶴瓶が「いや、いいやんか。ええで、あの子はなかなか」と言うと、「いやいや、もう、ホントにすてきですよ、はい」と答えた。