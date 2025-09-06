“夏の白T”→ 秋までこう着る♡【GU】大人が参考にしたい！「シャレ見えコーデ」

夏の白Tシャツをもう片付けようとしている人は必見！ 合わせるボトムや小物次第で、ぐっと洗練された雰囲気に仕上げて秋まで着回せます。今回は【GU（ジーユー）】スタッフの着こなしを参考に、大人女性におすすめの「シャレ見えコーデ」をご紹介。秋まで映えるスタイリング術をぜひチェックしてください。

ストライプネイビーでつくる秋の洗練スタイル

白Tシャツにストライプ柄のネイビーワイドパンツを合わせた、大人の洗練スタイル。シンプルな白Tのコーデも、ネイビーの落ち着きとストライプの縦ライン効果でぐっときれいめに仕上がっています。ブラウンバッグを添えることで秋らしいアクセントをプラス。落ち着いたトーンでラフに見えがちな白Tコーデを格上げした着こなしです。

チェック柄をプラスして季節感アップの着こなし術

ベージュのショートボトムにチェック柄シャツを合わせた、季節感たっぷりの秋スタイル。腰にシャツを巻くだけで、シンプルなコーデが一気にこなれた印象に仕上がっています。全体をブラウントーンでまとめることで、落ち着きのある大人っぽさも演出。カラーとスタイリングで魅せる、おしゃれ見えコーデです。

グリーンを差し色にした秋アレンジ

白Tシャツにグレンチェックのワイドパンツを合わせた、きれいめな大人スタイル。深みのあるグリーンのカーディガンを肩掛けすることで、秋らしい季節感と差し色効果が加わっています。ベージュのシューズで上品さをプラスし、ブラウンバッグで落ち着きを添えて、秋のアレンジコーデを完成しています。

ジャケットを羽織って秋スタイルにアップデート

白Tシャツにジャケットを羽織るだけで、夏のシンプルコーデを一気に秋らしい装いにアップデート。カーキ系のジャケットが落ち着いた印象を与え、黒のニットスカートがスタイルを引き締めています。ラフさときちんと感を両立したスタイルは、デイリーから秋のお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka