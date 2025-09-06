映画『スター・ウォーズ』に登場したダース・ベイダーのライトセーバーが、先日開催されたオークションで、365万4000ドル（約５億4100万円）で落札された。デヴィッド・プラウズとスタントマンのボブ・アンダーソンが『スター・ウォーズ／帝国の逆襲』および『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』の戦闘シーンで使用していたこのライトセーバーは、オリジナル３部作から唯一オークションに出品されたライトセーバーで、作品関連グッズで過去最高だと言われている。



【写真】えっこれが！？実物は意外過ぎる 実際に落札されたダース･ベイダーのライトセーバー

プロップストア主催のオークションでは同日、他にもハリソン・フォードが『インディ・ジョーンズ／最後の聖戦』で使用したブルウィップとベルト、鞭用ホルスターが48万5100ドル（約7190万円）、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』でレオナルド・ディカプリオが使用した火炎放射器が34万6000ドル（約5100万円）で落札されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）