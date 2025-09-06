三代目JSB・今市隆二、結婚＆第1子誕生を報告 現在活動自粛中
「三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」の今市隆二が、一般女性との結婚と第1子の誕生を公式サイトで発表した。現在活動を自粛中での報告となり、ファンや関係者に対し謝意と決意をつづった。
【写真】今市隆二、同じ地元の人気俳優と豪華2ショット
今市は「いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます」と切り出し、「一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と結婚と父親になったことを報告した。
妊娠中は体調面に不安があったため当初は公表を控えていたというが、「無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でした」と説明。そのうえで「私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました」と胸中を明かした。
さらに「本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません」と謝罪。
最後に「母子ともに健康で出産を迎えることができ、体調も安定しました」と安心の報告を添え、「家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」と決意を新たにした。
今市は7月31日、タクシー運転手への暴行と脅迫の疑いで書類送検され、活動自粛中。その後、被害者との間で、示談が成立している。
【写真】今市隆二、同じ地元の人気俳優と豪華2ショット
今市は「いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます」と切り出し、「一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と結婚と父親になったことを報告した。
さらに「本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません」と謝罪。
最後に「母子ともに健康で出産を迎えることができ、体調も安定しました」と安心の報告を添え、「家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります」と決意を新たにした。
今市は7月31日、タクシー運転手への暴行と脅迫の疑いで書類送検され、活動自粛中。その後、被害者との間で、示談が成立している。