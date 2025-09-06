お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコ（45）が5日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）にVTR出演。プロポーズされた過去を明かした。

番組では、子供の頃からずっと結婚願望があるという川村の初めての婚活に密着。川村は「家族っていいなって思ってて。でも45歳なんですけど、どうしたらいいのかなって感じなんです。今、迷子です」と明かした。

「20代の時は芸人になったばっかりとかだったから、なんかそれどころじゃなかったって感じがします。“結婚したい”って言ってくださったけど、そういうタイミングも合わずに」とかつてプロポーズされた過去を告白。「30代はとにかく頑張ろうと思って、仕事に必死でした」と振り返った。

番組では、カリスマ婚活アドバイザーの植草美幸さんが代表を務める結婚相談所へ。川村は「子供が難しい年齢なので、男性の方ってやっぱお子さん欲しい方が多いと思うので、そうなると応えてあげられないから、自分自身もこのまま1人の道を築いていくのか、誰かと一緒になって進むのかっていうのが岐路だなって今思ってて」と話すと、植草さんは「この先どうなんだろうっていつも不安を抱えてると思うんですよ。そうなってくると、心のサポートをしてくれる人がいいですよ」とアドバイス。婚活パーティーへの参加を勧めた。

40代の婚活を勝ち抜くファッションとメークも伝授。この日は服装やヘアメークもプロにゆだねて変身。

そんな形で参加した7対7の婚活パーティーだったが、結局、川村は「なんか悩んでしまって、記入しなかったです」とマッチングならず。それでも「婚活って結構30代までがメインなイメージがあったんですけど、探したら40代、50代っていうのもあるんだって知れたんで、ちょっと探してみようかなって思いました。ずっと結婚したいですから。楽しみながら人と出会っていけたらいいなって思います」と前向きだった。