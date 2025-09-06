「早く！早く逃げて！」空港“騒然”カウンターから炎と黒煙…“放火男”ハンマー所持で暴れ回る　空港職員が確保　イタリア・ミラノ

イタリア・ミラノで8月、放火により空港カウンターが炎上する恐怖の瞬間がカメラに捉えられた。チェックインカウンターからは炎と黒煙が上がり、旅行客は叫び声を上げて逃げ惑っていた。また、放火した男はハンマーで器物を破壊。空港職員が決死の対応で火を消し止め、男はその場で確保された。

空港カウンター炎上…逃げ惑う旅行客たち

イタリア・ミラノの空港内で8月20日に撮影されていたのは、恐怖の瞬間だった。

現場では「早く！早く逃げて！」と女性の叫び声が聞こえ、旅行客が逃げ惑っていた。

なんと、奥のチェックインカウンターから、真っ赤な炎と黒煙が立ち上っていたのだ。

空港の職員たちは消火活動にあたっていたが、突然「ゴン、ゴン、ゴン」という音がした方にカメラを向けると、そこには帽子をかぶりマスクをつけた男の姿があった。

男は手にハンマーを持ち、スクリーン画面を殴っていた。直後、空港職員とみられる人物たちが男を取り押さえた。

男は一体、何者なのか。

火をつけた男を確保

実はこの男こそが、火をつけた犯人だった。

決死の対応で火は消し止められ、男は確保された。空港関係者によると、けが人は確認されていないという。

（「イット！」 8月29日放送より）