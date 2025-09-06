シュークリーム専門店『ビアードパパ』が、森永製菓のロングセラー商品「森永ミルクキャラメル」とコラボレーションした「森永ミルクキャラメルシュー」を2025年9月1日〜9月30日まで期間限定で販売されている。

コラボ商品も充実の『ビアードパパ』

店舗での手作りにこだわるシュークリーム専門店『ビアードパパ』。生地やクリームを作るだけでなく、注文を受けてからクリームをシューに詰めて完成させるため、いつでも“できたて・作りたて”を味わえるのが人気の理由だ。定番の「パイシュークリーム」、「クッキーシュー」のほか、季節を感じる食材を使った商品や、コラボレーション商品などの期間限定シューが販売されている。

始まりは明治時代。森永製菓の創業者の思いが込められたロングセラー

森永ミルクキャラメル

今回コラボレートする「森永ミルクキャラメル」は、森永製菓の創業者・森永太一郎氏が、アメリカで学んだ製法を基に、1899年にキャラメルの製造・販売を開始したのが始まり。しかし最初は、日本の多湿な気候のため、べとべとに溶けるなど品質が保持できずになかなか普及しなかった。品質や容器の改良を重ね、1914年に東京・上野公園で開催された大正博覧会の特設売り場で、初めてポケットサイズの黄色い紙箱に入ったキャラメルを土産用として販売したところ大人気となり、広く愛されるように。今も人気のロングセラー商品となった。

「森永ミルクキャラメル」の紙箱には「滋養豊富」と「風味絶佳」の2つの言葉が書かれている。これは森永太一郎氏の「日本の人々に栄養価の高いお菓子を提供したい」という想いが込められているのだそう。この精神は今の森永製菓まで受け継がれている。

シュー生地も、中のクリームもキャラメル風味！

森永ミルクキャラメルシュー

「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージした「森永ミルクキャラメルシュー」は、『ビアードパパ』自慢のサクサクとしたシュー生地の表面にキャラメル味をまとわせ、ミルクのコクとやさしい甘さが感じられるキャラメルクリームをシュー生地の中に詰め込んだ。

森永ミルクキャラメルシュー 290円（税込み）

2024年11月にも販売され、「まるで森永ミルクキャラメルをそのまま食べているみたい！」と驚きの声があったそう。世代を超えて愛される味わいを再現したシュークリームをご賞味あれ。