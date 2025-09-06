YouTubeで「残クレアルファード」の曲が700万再生！ 残クレで高級車を買うと、本当に“悲惨な目”にあうの？ 仕組みやリスクを解説

残クレ（残価設定ローン）とは？

残クレは、「残価設定ローン」「残価設定型クレジット」の略称です。契約期間を経過した後の車の下取り価格（残価）をあらかじめ設定し、車の本体価格と残価の差額（元本部分）および金利を、分割して支払う契約方法です。

例えば、500万円の車を5年後に200万円で下取りできると設定した場合、元本部分の300万円と金利を分割で支払うことになります。

契約期間は3年から5年が多く、期間満了時には、車を返却する、残価を支払って買い取る、新たな残クレ契約に切り替える、などの選択が可能です。あらかじめ残価分の費用を除くことで毎月の支払額が抑えられるため、通常は手が届きにくい高額車にも乗れるのが残クレの魅力の1つです。



残クレで気をつけるべきリスクとは？

月々の支払額が軽くなる一方、気をつけるべきリスクもあります。主なリスクは次の通りです。



総支払額が高くなる可能性がある

残クレにかかる金利は、通常のカーローンなどに比べて高めに設定されるケースがあります。一般的に、金融機関のカーローンが2～4％に対して、残クレは3～5％です。また、元本部分だけではなく残価部分にも金利がかかります。通常のカーローンなどに比べて月々の支払いは抑えられますが、長期的に見て総支払額は高くなる場合があります。



走行距離や車の状態に応じた追加料金がかかる場合がある

契約期間満了時の車の状況に応じて、追加料金がかかる可能性があります。例えば、契約時に年間の走行距離上限が設定されますが、この上限を超えると、契約期間満了時に追加料金がかかるケースがあるのです。

そのほかにも、返却時に傷やへこみがあると、修理費などを請求されることもあります。「残クレアルファード」でも、この追加料金が300万円という設定で歌われていました。



途中解約時にまとまった資金が必要になる

残クレを途中で解約する場合は、車を返却するか残りの支払額を一括精算するかしないといけません。一括精算ではまとまったお金が必要になるため、転勤や家族構成の変化などで車が不要になった場合でもすぐに手放せない可能性がある点に注意が必要です。

これらの契約条件を守る自信がない場合は、残クレの利用は避けたほうが安心です。思わぬ追加費用が発生しないように、契約前に自分の車の使い方をしっかりイメージしておきましょう。



残クレの仕組みを理解して自分に合った契約方法か考えよう

残クレは、車の本体価格から契約期間終了後の残価を差し引き、金利とともに分割して支払う契約方法です。手軽に高級車に乗れるというメリットがある一方、総支払額としては高くなる傾向にあることや、走行距離や返却時の車の状態によっては、追加料金を請求されるリスクがあります。

まさに、「残クレアルファード」の歌詞のような悲惨な目にあってしまうかもしれません。走行距離などの利用条件はもちろん、月々の支払いだけではなく総支払額を含めて、契約前に必ず確認しましょう。



出典

トヨタ自動車株式会社 残価設定型プラン

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士