銀座のユニクロに行ったら「海外からの旅行客」が多くてビックリ！「免税レジ」が長蛇の列だったけど、どれくらいお得になるの？ 支払額をシミュレーション

外国人観光客に人気の街は？

東京都産業労働局の「令和6年 国・地域別外国人旅行者行動特性調査報告書」によると、外国人旅行者が東京都内で最も多く訪れるエリアは「渋谷」でした。一方、これを国・地域別に見ると、中国からの旅行者に最も人気が高いのは「銀座」です。

ユニクロ銀座店は売場面積約1500坪、1～12階全フロアがユニクロという世界最大級の旗艦店で、最新の商品や限定品がそろうため、外国人観光客にとっても人気のスポットとなっています。



免税レジとは？ 利用できる条件

Aさんによれば、ユニクロやGU、マツモトキヨシでは一般レジは比較的空いていたものの、免税レジにはどこも長い行列ができていたそうです。

国土交通省観光庁の「消費税免税店サイト 免税店とは」によると、一定の条件を満たす場合、日本での買い物にかかる消費税が非課税となる仕組みが設けられています。

「免税レジ」とは、訪日外国人が買い物をする際に消費税を免除して精算できる専用レジのことを指します。

免税制度を利用できるのは、具体的に以下の条件に当てはまる人が対象です。

●非居住者のうち、外国籍を有する

●日本での滞在期間が6ヶ月未満

●在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」のいずれか

●パスポートや乗員上陸許可書などの許可書を持参している

また、日本国籍を有する人でも、海外に2年以上住んでいて「日本に生活の拠点がない」と証明できる場合は免税を利用できます。その際には、在留証明や戸籍の附票の写しなど、公的な書類の提出が必要です。

ユニクロでも、パスポートや許可書を提示することで免税対象商品を購入でき、精算は免税専用レジで行います。そのため、外国人観光客が集中する店舗では、免税レジに行列ができやすいのです。



ユニクロで5万円買い物したらどのくらい安くなる？

実際、免税制度を利用すると、どのくらい安く商品を購入できるのでしょうか。例えば、ユニクロで合計5万円分の商品を購入したとします。日本在住者が購入する場合は、消費税10％が加算されるため、支払額は5万5000円となります。

一方、免税の対象となる外国人旅行者であれば、この消費税分が免除されるため、支払いは商品代金の5万円のみ。消費税10％がそのまま差し引かれるので、5000円分の負担が軽くなり、実質的には約9％の割引を受けているのと同じ効果があります。

5000円あれば、追加でTシャツ数枚やアクセサリーを購入できるでしょう。まとめ買いをする旅行者にとって、免税制度を利用するかどうかで支払総額に大きな差が出ることが分かります。こうした点が、免税レジに行列ができる理由の1つとも考えられるでしょう。



「免税レジ」の混雑が示すインバウンド需要の大きさ

銀座のユニクロにできる免税レジの行列は、日本におけるインバウンド需要の大きさを表しています。訪日客にとっては「免税で安く買える」ことに加え、円安も追い風となり、日本の商品をより割安に購入できる点は、大きな魅力になり得ます。

今後も、ユニクロやドラッグストアといった身近なブランドや店舗は、外国人旅行者の購買意欲を取り込む重要な拠点として存在感を高めていくでしょう。



