スーパーで6歳の娘に「シャインマスカット食べたい！」と言われドキリ…“1房1980円”だけど、一般家庭にはぜいたく品!? 高くても購入すべき理由とは

家庭で買う果物の価格はどれくらい？

シャインマスカットの価格を1980円として、本記事執筆時点にネットスーパーで販売されていたいくつかの果物の価格を比べたのが図表1です。

図表1

果物の種類 価格 シャインマスカット 1房 1980円 バナナ 1房 179円 りんご 1個 279円 みかん 1パック 599円 キウイフルーツ 1個 89円

筆者作成

バナナやりんご、みかん、キウイフルーツの価格は、1000円以下でした。それぞれ日常的にも購入しやすい価格といえそうです。

一方、シャインマスカットは1房当たり2000円近くするため、気軽に買いやすい果物とはいえず、「ぜいたく品」として扱われることが多いでしょう。



家庭で果物はどれくらい購入されている？

日本政策金融公庫の「消費者動向調査消費者動向調査（令和5年7月）特別調査：果物の購入について」によると、最近1年間で購入した果物は、家庭用でバナナ、りんごと回答した割合が6割を超え、次いでいちご、みかん、キウイフルーツが多いという結果でした。

子どもとの同居有無別でみると、子どもと同居している家庭のほうが果物を購入する傾向がみられます。特にいちごとキウイフルーツの購入率は、子どもと同居していない世帯と比べて、10ポイント以上高いという特徴もみられます。

しかし、最近1年間で購入した果物を3大志向別にみると、経済的志向から「果物は購入しない」といった家庭も一定数存在しており、果物の価格が家庭の支出に影響を与えていることが分かります。



シャインマスカットはぜいたく品？ 果物を購入するメリットとは

シャインマスカットは、ほかの果物と比べて高価格であり、「ぜいたく品」と感じられやすいですが、シャインマスカットをはじめ果物の購入にはメリットもあります。

シャインマスカットの魅力を3つ紹介します。1つめは種なしの栽培ができること、2つめは皮ごと食べられること。そして、3つめは子どもでも食べやすい点です。

さらに、シャインマスカットの健康効果も見逃せません。シャインマスカットを含む果物には、ビタミンCやカリウム、食物繊維が豊富に含まれています。

例えば、ビタミンCには抗酸化作用があり、免疫機能の維持に役立ちます。カリウムは体内の余分なナトリウムを排出し、高血圧に役立つ可能性も示されています。また、食物繊維は整腸作用により便通に関わるとの報告もあるほどです。

このように果物は、お菓子を買うよりも栄養面で優れている点も多く、メリットがあるといえるでしょう。

また、シャインマスカットは高価格だからこそ、「特別な日のごほうび」としての価値もあります。家族にとって大切な場面で用意すれば、価格以上の満足感を得られるのではないでしょうか。



果物で暮らしに豊かさを加えよう

果物の購入は、家族の食生活にプラスとなる「価値ある出費」です。頻度や用途を工夫して取り入れるとよいでしょう。

果物を上手に取り入れることで、子どもの栄養面の向上や日常の満足度につながります。果物の購入を通して、家族の笑顔が増える時間をつくってみてはいかがでしょうか。



出典

日本政策金融公庫 消費者動向調査（令和5年7月）特別調査：果物の購入について

厚生労働省 健康日本21アクション支援システム～健康づくりサポートネット～ 果物1日200gのすすめ

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー