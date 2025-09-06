71Uc6kXE5HL._AC_SL1500_


【コムテック】ドライブレコーダー43%OFF

■コムテック ドライブレコーダー

Amazonセール特価：2万636円(43%OFF)

710sVvoTQSL._AC_SL1500_


ドライブレコーダー製造国内最大手のコムテック社が提供する「STARVIS 2搭載 前後2カメラ高画質ドライブレコーダーZDR055」。前後ともにSTARVIS 2搭載で夜間撮影性能が向上。STARVISよりもさらに低ノイズ・高鮮明な映像が記録可能。

■ラコステ [公式] シャンタコ マットピケレザーフラットジップバッグ

Amazonセール特価：1万2222円(44%OFF)

71cKtFLKilL._AC_SY695_


ブランドを象徴する鹿の子地を表現したレザーを使用した、エレガントでミニマルなショルダーバッグ。鹿の子地をエンボスで表現したハイクオリティなカーフスキンレザーに、やや縦長のフラットなシルエットをマットな素材感とワニロゴプレートで味付け。ブランドシンボルのワニロゴプレートまで同色でまとめ、スタイリッシュな印象に。

■ラコステ スニーカー [公式] メンズ L003 NEO 123 1 SMA

Amazonセール特価：1万1550円(36%OFF)

61lz0j2UfEL._AC_SY695_


デコラティブなシューレースが映えるカッティングエッジな1足。大ぶりメッシュアッパーに、ナイロンとスエードのオーバーレイやカットオフのナイロンパネル。ヒールホールドまで連動するスーパーファットなシューレースに、タンに配したチェッカー柄のネームモチーフグラフィックなど見どころ多数。

■GTRacing ゲーミングチェア

Amazonセール特価：1万5028円(31%OFF)

617l+3mAU3L._AC_SL1500_


コックピットをイメージした近未来的なデザイン、ゲームに集中できる空間を作り上げ、リアルな臨場感をプラス。更にPUレザーで高級感もUP！スタイリッシュなデザインと抜群な機能性を両立、自由なゲームスタイルに対応。

■ブラウン 電気シェーバー シリーズ5

Amazonセール特価：8980円(30%OFF)

71By+IchvUL._AC_SL1500_


3つの刃がそれぞれ独立して浮き沈みすることで、肌にしっかり密着。髭の濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節し、ヒゲの濃い箇所でもパワーを落とさず最適なシェービングが可能に。クイック洗浄システム、ヘッドを外さずに簡単に清潔洗浄。ヒゲトリマー、キワゾリも可能なヒゲトリマーアタッチメントにより、用途に合わせてお好みのスタイルに髭剃りできる。

