北海道奥尻町とヤマト運輸（東京）は、ヤマトの集配用ワゴン車両を活用した貨客混載型のライドシェアの実証運行を始めた。

町内はバスやタクシーが不足しているため、物流分野の車両を高齢者や観光客の移動手段に充てられるかを確認することが狙い。物流会社の集配車を使ったライドシェアは全国的にも珍しいという。

「島のりあい」と命名した今回の実証運行は、８月末にスタートした。２種免許がなくても有償で送迎できる「公共ライドシェア」制度を活用。ヤマトの奥尻営業所で電話予約を受け付けてルートを設定し、最大４人の乗客を集配車で無料送迎する。今後は町が用意した車両で町民ドライバーによるライドシェアも始める予定だといい、ヤマトの業務時間外にも対応できるようになる。

実証運行の期間は１２月末まで。ニーズのある時間帯やエリアを調べつつ、来年度以降の本格運用に向けてドライバーの勤務体制や利用料金などを検討する。

町も今後、副業としてドライバーを務めてくれる住民を募る予定だ。満島章・地域政策課長は「住民自身が『一人多役』をこなすことで、地域の足の維持につなげたい」と話している。