橋幸夫さんの歌を受け継ぐ歌手ユニット「二代目橋幸夫 yH2」が、グループの公式Xで、4日に亡くなった橋幸夫さんを追悼するコメントを投稿しました。

【写真を見る】【 二代目橋幸夫 yH2】橋幸夫さんを悼む「これからもより一層多くの方に、橋幸夫さんの名曲の数々が伝わっていくよう、歌い継いで参ります」





「二代目橋幸夫 yH2」の3人は、「生前、僕たちのことを本当の息子のように可愛がってくれました。」と、感謝の思いを伝え、「二代目として、これからもより一層多くの方に、橋幸夫さんの名曲の数々が伝わっていくよう、歌い継いで参ります。」と綴っています。









▽▽▽▽ 二代目橋幸夫 yH2 追悼コメント ▽▽▽▽

昨晩、橋幸夫さんが亡くなられました。

生前、僕たちのことを本当の息子のように可愛がってくれました。

二代目として、これからもより一層多くの方に、橋幸夫さんの名曲の数々が伝わっていくよう、歌い継いで参ります。

橋幸夫さん、65年間の歌手生活お疲れ様でした。どうか安らかにお眠り下さい。

△△△△ コメント 以上 △△△△











橋さんは、今年6月11日開催の『夢グループ20周年記念コンサート』東近江公演でステージに復帰しました。しかしそれ以降は度々ステージ出演を休止し、療養に努めていました。今月に入って、病状が急激に悪化したことが伝えられています。

橋さんのアルツハイマー認知症については、今年5月に夢グループの会見で公表されました。会見で配布された診断書によると、橋さんは、2022年に軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、2023年には右頭頂葉脳梗塞を併発。去年の年末に、中程度のアルツハイマー型認知症と診断されていました。

【担当：芸能情報ステーション】