Areeamの新作♡『おしゃれキャット』55周年記念コレクション登場

株式会社ストライプインターナショナルが展開するブランド「Areeam」から、ディズニー『おしゃれキャット』をテーマにした新作コレクションが登場します。公開55周年を迎える記念作をモチーフにしたラインアップは、猫耳付きのシャギーニットパーカーやマリーのワッペンが愛らしいプルオーバーなど、特別感あふれるアイテムばかり。大人可愛い秋冬コーデにぴったりな逸品です。

猫耳付きニットパーカーで遊び心を♡

Disney アリストキャット/ニットパーカー

今回の目玉アイテムは、子猫たちをイメージした「Disney アリストキャット/ニットパーカー」（13,900円税込）。

ふわふわのシャギー素材に猫耳付きフードをプラスし、キャラクターごとに異なるグログランリボンをあしらったデザインです。

Off White、Light Gray、Light Brownの3色展開で、秋冬のカジュアルスタイルに可愛さを添えてくれます。

ディオール♡2025-2026ウィンター新作「スライダー」ホーボーバッグ

マリーのトップスやトートバッグも必見

Disney マリー/ニットプルオーバー

「Disney マリー/ニットプルオーバー」（12,500円税込）は、ホワイトを基調とした上品で柔らかな印象の一枚。

胸元にはマリーのワッペンが施され、シンプルながらも存在感のある仕上がりです。

Disney マリー/トートバッグ

また、持ち手にチュールフリルをあしらったトートバッグもラインアップ。リボンを散りばめたデザインは、持つだけで大人の甘さをプラスしてくれます。

カラー：Off White

Areeamの新作コレクションをチェック！

『おしゃれキャット』の世界観をぎゅっと閉じ込めたAreeamの新作コレクションは、自分らしさを表現できる特別なラインアップ。

秋冬のお出かけや日常のコーディネートに取り入れれば、心までときめくスタイルを演出してくれます。数量限定販売のため、気になる方は早めにチェックしてみてください♡

あなたの秋を彩る運命のアイテムがきっと見つかります。