Snow Man・木村拓哉を超えた！ 「SixTONES 田中樹」がラジオパーソナリティーとして人気を集めるワケ
ORICON NEWSが発表した「好きなラジオパーソナリティーランキング」で、SixTONESの田中樹さんが大躍進をとげました。同ランキングの「アーティスト・俳優編」にて、田中さんは福山雅治さん、星野源さんに続いて3位にランクイン。同じ事務所のSnow Man、木村拓哉さん、timelesz、King & Princeの永瀬廉さんを抑え、TOP3に入る快挙となりました。
そこで、この記事では元テレビ局スタッフの筆者が、田中さんのラジオパーソナリティーとしての実力を解説。アイドルとして独自路線で進化する田中さんの魅力を紹介します。
レギュラーを務める『オオカミ少年』（TBS系）をはじめ、多くのバラエティー番組に出演。さらに、ドラマ『単身花日』（テレビ朝日系）や『ACMA:GAME アクマゲーム』（日本テレビ系）に出演するなど、俳優としての作品も増やし続けています。
今回の「好きなラジオパーソナリティーランキング」も、この番組での活躍が主に評価されたもので、現在の田中さんの主軸になる仕事だといえるでしょう。
例えば、不思議なキャラクターの京本大我さんが出演する場合は、突然番組内で「京本大我のオールナイトニッポン」を始めるなど大暴れ。浮世離れした私生活を送る京本さんのエピソードトークが面白く、アイドルのラジオとは思えないカオスな状態となります。
また、ジェシーさんが登場すると、京本さんとは違った意味でカオスな状態に。縦横無尽にジェシーさんがボケまくり、フリートークが大きな盛り上がりを見せます。他のメンバーも個性が強く、トークの内容や雰囲気がバラバラなのですが、田中さんは毎回うまく進行。メンバーには好きにトークさせながらも、スムーズに進行して聞きやすいラジオに仕上げています。
よくも悪くも、アイドルの冠番組となるラジオは、現在でもファンに向けた内輪受けが強い傾向です。そんな中で、田中さんが一般リスナーにも聞きやすいように進行しているので、同番組は高い人気を誇っていると考えます。
くだらなくて面白いコーナーも多いのですが、田中さんはリスナーから送られたメールの読み上げも丁寧で上手。ポイントをしっかり強調させる読み方で、分かりやすく笑いを生み出しています。番組では、ハガキ職人から送られてくる田中さんをイジり倒す投稿もおなじみ。リスナーとの笑えるやりとりを見せられるのも、田中さんの魅力だといえます。パーソナリティーとしてのレベルはかなり高く、今回のランキングで上位になったのも当然だといえるでしょう。
その証拠に、田中さんを中心にSixTONESは『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』（ニッポン放送）のメインパーソナリティーとしても過去に活躍。ニッポン放送を代表する番組であり、田中さんの評価がどれだけ高いかが分かります。
テレビ番組でも、周りの状況を見ながら丁寧に進行するのがうまく、今後は司会者としてブレークする可能性が大です。前述しましたが、言葉選びが上手で丁寧に進行できるのが魅力で、華やかさも持ち合わせています。令和の時代のテレビ番組にはピッタリな司会者になれそうで、期待せずにはいられない状況です。
ラジオパーソナリティーとして評価を得て、注目を浴びている田中さん。司会者として、もっと活躍する日がそう遠くない未来に待っているのではないかと考えます。この記事の筆者：ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
